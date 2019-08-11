Рублёв вышел в финал квалификации «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал квалификации турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати.

Соперник 12-го сеяного Рублёва, австралиец Бернард Томич, не сумел продолжить борьбу в полуфинале квалификации. При счёте 2:1 в первом сете в пользу Рублёва австралиец отказался от продолжения встречи. Соперники провели на корте 9 минут.

Соперником Рублёва станет первый сеяный в квалификации — Михаил Кукушкин из Казахстана, который одержал победу над американцем Джеком Соком (WC) – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

В основной сетке соревнований выступят двое россиян. Даниил Медведев в стартовой встрече сыграет с британцем Кайлом Эдмундом. Карен Хачанов, посеянный под восьмым номером, во втором круге сразится с австралийцем Ником Кирьосом или итальянцем Лоренцо Сонего.