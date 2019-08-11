Рублёв вышел в финал квалификации «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал квалификации турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати.
Соперник 12-го сеяного Рублёва, австралиец Бернард Томич, не сумел продолжить борьбу в полуфинале квалификации. При счёте 2:1 в первом сете в пользу Рублёва австралиец отказался от продолжения встречи. Соперники провели на корте 9 минут.
Соперником Рублёва станет первый сеяный в квалификации — Михаил Кукушкин из Казахстана, который одержал победу над американцем Джеком Соком (WC) – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.
В основной сетке соревнований выступят двое россиян. Даниил Медведев в стартовой встрече сыграет с британцем Кайлом Эдмундом. Карен Хачанов, посеянный под восьмым номером, во втором круге сразится с австралийцем Ником Кирьосом или итальянцем Лоренцо Сонего.
- 11 августа 2019
-
00:56
-
00:34
-
00:25
- 10 августа 2019
-
22:54
-
21:58
-
21:31
-
18:46
-
16:56
-
16:05
-
14:35
-
13:41
-
12:47
-
12:19
-
10:35
-
09:22
-
05:11
-
04:30
-
04:00
-
03:46
-
03:34
-
02:49
-
01:05
-
00:52
-
00:16
- 9 августа 2019
-
23:32
-
23:15
-
21:46
-
21:13
-
20:14
-
19:56
-
15:27
-
14:16
-
12:03
-
11:20
-
09:05