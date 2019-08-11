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Медведев вышел в финал «Мастерса» в Монреале, обыграв Хачанова в двух сетах

Медведев вышел в финал «Мастерса» в Монреале, обыграв Хачанова в двух сетах
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале. Восьмой сеяный Медведев нанёс поражение шестой ракетке турнира россиянину Карену Хачанову со счётом 6:1, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Медведев 4 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Хачанов 4 раза подал навылет, четырежды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 2.

11 августа 2019 года, воскресенье. 01:10 МСК
Монреаль. 1/2 финала
Матч окончен
Карен Хачанов
8
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
0 : 2
Даниил Медведев
9
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
           
1 6 6  
6 7 8  
           

В финале Медведев сразится с победителем поединка между испанцем Рафаэлем Надалем (1) и Гаэлем Монфисом (16) из Франции.

Встреча Медведева с Хачановым стала первым российским полуфиналом в истории «Мастерса».

В личном противостоянии россиян Медведев ведёт со счётом 2-1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала.

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