Медведев вышел в финал «Мастерса» в Монреале, обыграв Хачанова в двух сетах

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале. Восьмой сеяный Медведев нанёс поражение шестой ракетке турнира россиянину Карену Хачанову со счётом 6:1, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Медведев 4 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Хачанов 4 раза подал навылет, четырежды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 2.

В финале Медведев сразится с победителем поединка между испанцем Рафаэлем Надалем (1) и Гаэлем Монфисом (16) из Франции.

Встреча Медведева с Хачановым стала первым российским полуфиналом в истории «Мастерса».

В личном противостоянии россиян Медведев ведёт со счётом 2-1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала.