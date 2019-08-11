Медведев в понедельник станет первой ракеткой России

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Монреале. Восьмой сеяный Медведев нанёс поражение шестой ракетке турнира россиянину Карену Хачанову со счётом 6:1, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
После этого успеха Медведев обойдёт Хачанова в рейтинге ATP и станет первой ракеткой России.
На данный момент выше в рейтинге располагается Карен – восьмая ракетка мира, однако очков за выход в финал «Мастерса» Даниилу хватит, чтобы обойти товарища по команде.
Встреча Медведева с Хачановым стала первым российским полуфиналом в истории «Мастерса». Счёт в личном противостоянии стал 2-1 в пользу Даниила. Отметим, что Медведев одержал первую победу над Хачановым по правилам Финалов АТР для игроков до 21 года.
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