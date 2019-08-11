Серена Уильямс вышла в финал турнира в Торонто, где сыграет с Андрееску

Американка Серена Уильямс (8) стала финалисткой турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада), победив чешку Мари Боузкову в трёх партиях — 1:6, 6:3, 6:3. Ранее Серена обыграла Наоми Осаку.



Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. Американка выполнила 10 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. У чешки не было ни одной двойной ошибки, она выполнила 4 подачи навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из 8.

В финале Серена сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску, которая нанесла поражение американке Софье Кенин со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Для Андрееску это будет уже третий финал в 2019 году, в Индиан-Уэллсе она завоевала первый титул. Хозяйка корта сыграет в финале Rogers Cup впервые c 1969 года, когда турнир назывался ещё Canadian Open.