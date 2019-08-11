Медведев: мы с Хачановым не любим играть друг с другом

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу со счётом 6:1, 7:6 (8:6) в полуфинальном матче с Кареном Хачановым на «Мастерсе» в Монреале (Канада). С 12 августа Медведев станет первой ракеткой России.

«Абсолютно не думал о времени, когда мы с Кареном были молоды. Конечно, это особенный матч. До игры я не думал об этом, но быстро понял, что данный поединок — возможность стать первой ракеткой России. Нам обоим не нравится играть друг с другом, поэтому мы ощущали напряжение», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

Встреча Медведева с Хачановым стала первым российским полуфиналом в истории «Мастерса». В личном противостоянии Даниил повёл со счётом 2-1.

В решающем противостоянии Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.