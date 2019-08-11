Трудности Серены Уильямс, прорыв Андрееску — в обзоре полуфинальных игр в Канаде

Американка Серена Уильямс стала финалисткой турнира в Торонто (Канада), победив чешку Мари Боузкову в трёх партиях — 1:6, 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. Ранее Серена обыграла японку Наоми Осаку.

В финале Уильямс сыграет с представительницей Канады Бьянкой Андрееску, которая нанесла поражение американке Софье Кенин со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Для Андрееску это будет уже третий финал в 2019 году, в Индиан-Уэллсе она завоевала первый титул. Хозяйка корта сыграет в финале Rogers Cup впервые c 1969 года, когда турнир назывался ещё Canadian Open.

В 2018 году турнир в Канаде выиграла румынка Симона Халеп, которая взяла верх над американкой Слоан Стивенс.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».