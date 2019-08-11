Медведев — о матче с Надалем в финале «Мастерса» в Монреале: меня не запугать

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финального матча на «Мастерсе» в Монреале (Канада), в котором уроженец Москвы сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

«Сейчас я очень хорошо играю. Верю, что если продолжу в том же духе, Рафе не будет легко. Ожидаю большую битву. Надеюсь, смогу справиться.

Конечно, это особенный матч. Я играл с Джоковичем и Федерером несколько раз. Надаль — другой, я должен сказать. Да, есть дополнительное давление. В то же время играть с такими соперниками интересно, я занимаюсь этим всю жизнь. Меня не запугать. Я хочу выигрывать каждый матч. Надеюсь, в финале мне это удастся", — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

Напомним, с 12 августа Медведев станет первой ракеткой России.