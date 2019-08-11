Медведев — о матче с Надалем в финале «Мастерса» в Монреале: меня не запугать

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финального матча на «Мастерсе» в Монреале (Канада), в котором уроженец Москвы сыграет со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
«Сейчас я очень хорошо играю. Верю, что если продолжу в том же духе, Рафе не будет легко. Ожидаю большую битву. Надеюсь, смогу справиться.
Конечно, это особенный матч. Я играл с Джоковичем и Федерером несколько раз. Надаль — другой, я должен сказать. Да, есть дополнительное давление. В то же время играть с такими соперниками интересно, я занимаюсь этим всю жизнь. Меня не запугать. Я хочу выигрывать каждый матч. Надеюсь, в финале мне это удастся", — цитирует Медведева официальный сайт ATP.
Напомним, с 12 августа Медведев станет первой ракеткой России.
- 11 августа 2019
-
13:42
-
12:29
-
11:40
-
10:13
-
09:35
-
03:30
-
03:16
-
03:04
-
02:37
-
00:56
-
00:34
-
00:25
- 10 августа 2019
-
22:54
-
21:58
-
21:31
-
18:46
-
16:56
-
16:05
-
14:35
-
13:41
-
12:47
-
12:19
-
10:35
-
09:22
-
05:11
-
04:30
-
04:00
-
03:46
-
03:34
-
02:49
-
01:05
-
00:52
-
00:16
- 9 августа 2019
-
23:32
-
23:15