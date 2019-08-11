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Южный: Рублёв потенциально ни в чём не уступает Медведеву и Хачанову

Южный: Рублёв потенциально ни в чём не уступает Медведеву и Хачанову
Теннис / ATP 0

Победитель 10 турниров ATP россиянин Михаил Южный выразил мнение, что Андрей Рублёв по уровню игры не уступает соотечественникам — Даниилу Медведеву и Карену Хачанову.

На текущий момент Хачанов занимает восьмое место в рейтинге АТР, Медведев — девятое. Рублёв находится на 70-й позиции.

«У нас сейчас есть два игрока, которые входят в первую десятку, и это здорово. Есть ещё Андрей Рублёв, которого, к сожалению, преследуют травмы, но когда он здоров, то потенциально является игроком такого же высокого уровня. Медведев и Хачанов — молодцы, они показывают сейчас теннис супервысокого уровня. Уверен, мы увидим ещё не один полуфинал и финал между ними на крупных турнирах и, дай бог, „Больших шлемах“, — цитирует Южного ТАСС.

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