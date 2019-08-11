Серена Уильямс призналась, что во время матча думала о своём нижнем белье

Американская теннисистка Серена Уильямс ответила на вопросы журналистов после победы над чешкой Мари Боузковой со счётом 1:6, 6:3, 6:3 в полуфинале турнира в Торонто (Канада). В финале С. Уильямс встретится с канадкой Бьянкой Андрееску.

«После первого сета мне надо было прибавить в стабильности, перестать ошибаться и быть готовой сделать тысячу ударов, если будет необходимо. В первом сете я слишком всё форсировала, а мне следовало играть по-другому.

Часто во время матчей я сильно отвлекаюсь. Сегодня в какой-то момент подумала о своём бюстгальтере. А потом взяла себя в руки: «Серена, ты шутишь? Так нельзя». Если хочешь играть много матчей, нужно всё время сохранять концентрацию", — приводит слова Уильямс ASAP Sports.