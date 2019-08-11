Директор «Мастерса» в Монреале рассказал, почему Медведева любят местные фанаты

Директор «Мастерса» в Монреале Эжен Лапьер рассказал, чего ожидает от финального матча, в котором россиянину Даниилу Медведеву будет противостоять вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. Игра пройдёт сегодня, 11 августа.
«У нас не так часто происходят битвы поколений, а в этот раз именно так и будет. Похоже на 2005 год, когда Рафаэль обыграл Андре Агасси. Теперь уже Рафа сыграет с молодым соперником, который стремится к вершине. Будет серьёзный матч. Медведева полюбили многие болельщики, поскольку он владеет французским. Что касается Надаля, то дополнительный день отдыха станет для него преимуществом», — цитирует Лапьера ASAP Sports.
Напомним, Медведев в полуфинале обыграл соотечественника Карена Хачанова. С 12 августа Даниил станет первой ракеткой России.
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