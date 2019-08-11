Маррей подтвердил участие на турнирах в Чжухае и Пекине
Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде британский теннисист Энди Маррей подтвердил своё участие на турнирах в Чжухае и Пекине.
Маррей впервые после операции на бедре выступит в одиночном разряде на «Мастерсе» в Цинциннати, который пройдёт с 12 по 18 августа. Именно в одиночном разряде Маррей добился главных успехов в карьере: дважды выиграл Уимблдон и один раз — US Open.
Турнир категории АТР 250 в Чжухае стартует 23 сентября, соревнования АТР 500 в Пекине – 28 сентября.
Маррей вернулся в тур, завоевав титул на соревнованиях в Лондоне в паре с Фелисьяно Лопесом. Затем он выступил на Уимблдоне в соревнованиях смешанных пар с американкой Сереной Уильямс.
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