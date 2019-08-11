Андрееску — С.Уильямс: ты настоящая чемпионка, Серена!

19-летняя теннисистка Бьянка Андрееску, выигравшая домашний турнир категории Premier в Торонто, была в шоке от неожиданно свалившегося на неё титула. Финальный матч продолжался всего 19 минут. После четвёртого гейма, уступая со счётом 1:3, американская теннисистка Серена Уильямс, считавшаяся фаворитом встречи, отказалась от продолжения борьбы. Из-за травмы верхней части спины она практически не могла двигаться.

Получая трофей на церемонии награждения, Андрееску поддержала плачущую Серену.

«Мне жаль, Серена. Я знаю, каково это — получить травму в такой момент. Это очень неприятно. И я надеялась победить не таким образом. Но ты настоящая чемпионка. Я столько раз смотрела твои матчи. Ты истинная чемпионка — как на корте, так и за его пределами.



У меня просто нет слов. Я первая канадка, добравшаяся до финала с 1969 года и выигравшая турнир. Мечта сбылась. Неделя выдалась непростой, и у меня было много тяжёлых матчей. Тяжёлыми для меня были два последних месяца, но я говорила себе: никогда не сдавайся. Сейчас я очень счастлива.



Большое спасибо всем, благодаря кому эта победа стала возможной — от банка до волонтёров. И, конечно, болельщиков. Вы, ребята, потрясающе поддерживали, и без вашей помощи я бы не смогла отпраздновать победу. Спасибо моей чудесной команде. Уж не знаю, как вы меня терпите, со всеми моими взлётами и падениями. Это только начало. Особо спасибо родным и друзьям, которые постоянно меня поддерживают. Спасибо родителям, которые со мной на каждой ступеньке пути. Мы прошли вместе через очень многое. Я вас очень люблю», — сказала Андрееску.

Видео доступно в «Твиттере» WTA.

Для Андрееску это второй титул в карьере и в сезоне-2019. Ранее она победила на турнире в Индиан-Уэллсе. Она стала первой канадкой, выигравшей турнир в Торонто за 50 лет.