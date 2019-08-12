Надаль отдал Медведеву лишь 3 гейма в финале «Мастерса» в Монреале

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел оказать достойного сопротивления испанцу Рафаэлю Надалю в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Монреале. Первый сеяный Надаль одержал уверенную победу над восьмой ракеткой турнира Медведевым со счётом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Надаль не подал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Медведев 5 раз подал навылет, 5 раз ошибся на подаче и упустил единственную возможность взять подачу испанца.
33-летний Надаль и 23-летний Медведев впервые встречались друг с другом в официальном матче.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча Рафаэль Надаль – Даниил Медведев на «Мастерсе» в Монреале.
Надаль завоевал 83-й титул в карьере и третий в сезоне-2019. Ранее он выиграл «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Риме. Впервые в карьере Надаль защитил титул на турнире, проводившемся на харде.
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