Серена Уильямс рассказала, почему снялась с финала турнира в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о причинах снятия с финального матча турнира в Торонто против канадки Бьянки Андрееску.
«Это началось ещё во время моего вчерашнего матча, а сегодня стало только хуже. Моя спина разрывалась от спазмов, и я не могла спать и двигаться. Я пыталась понять, как сыграть в матче, когда не можешь двигаться. Однако я бы очень пожалела, если бы, по крайней мере, не попыталась – не вышла бы на корт, чтобы посмотреть, не случится ли чудо.
Такое бывало и раньше. 24-36 часов я подвержена сумасшедшим спазмам, а потом всё проходит. Это расстраивает меня, потому что я могу играть. Но именно сегодня, в этот момент, я не в состоянии играть.
Сыграю ли я в Цинциннати? Да, посмотрим, что будет», — приводит слова Серены «Твиттер» WTA.
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