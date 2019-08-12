Рублёв вышел в основную сетку «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублёв (12) вышел в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В финальном матче квалификации Рублёв нанёс поражение первому сеяному, Михаилу Кукушкину из Казахстана, со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Рублёв 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал оба созданных брейк-пойнта. Кукушкин дважды подал навылет, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Счёт в личном противостоянии Рублёва и Кукушкина в официальных матчах стал 3-2 в пользу теннисиста из Казахстана.

Помимо Рублёва в основной сетке соревнований выступят двое россиян. Даниил Медведев (9) в стартовой встрече сыграет с британцем Кайлом Эдмундом. Карен Хачанов (8) во втором круге сразится с австралийцем Ником Кирьосом или итальянцем Лоренцо Сонего.

«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 12 по 18 августа.