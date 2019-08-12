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Медведев: я был близок, но Надаль играл очень хорошо

Медведев: я был близок, но Надаль играл очень хорошо
Теннис / US Open 2019 0

В Монреале состоялся финальный поединок на хардовом Мастерсе. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в двух сетах переиграл россиянина Даниила Медведева, отдав сопернику только три гейма 6:3, 6:0, и выиграл титул. Матч продлился 1 час и 11 минут.

Это была первая встреча теннисистов. Для Медведева это была дебютная игра в финале Мастерса, а Надаль выиграл свой 35-й титул данной категории.

«Моя тактика заключалась в том, чтобы не давать Надалю много времени на ответные удары. Я пытался играть глубоко, не давая ему совершать легкие удары. Я работал так в начале матча, но потом полностью потерял импульс. Он полностью контролировал игру, весь ход поединка.

Я хотел выиграть один гейм, я старался не думать о пропущенных мячах. Хотел выиграть и посмотреть, как все будет дальше. Я был близок, но Надаль действительно играл очень хорошо», — приводит слова Медведева ATPtour.

Надаль отдал Медведеву лишь 3 гейма в финале «Мастерса» в Монреале
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