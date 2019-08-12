Осака возглавила рейтинг WTA, Шарапова потеряла 16 позиций

В обновлённом рейтинге WTA от 12 августа японская теннисистка Наоми Осака вернулась на первое место. Американка Серена Уильямс поднялась на восьмую строчку.

Лучшая из россиянок Дарья Касаткина идёт на 41-м месте. Мария Шарапова потеряла 16 позиций и находится на 97-й строчке.

Рейтинг WTA. 12 августа

1 (2). Наоми Осака (Япония) – 6417.

2 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6256.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6185.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5223.

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5120.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4780.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4577.

8 (10). Серена Уильямс (США) – 3995.

9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565.

10 (8). Слоан Стивенс (США) – 3189.

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41 (40). Дарья Касаткина (Россия) – 1325…

43 (48). Екатерина Александрова (Россия) – 1243…

45 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1185…

57 (57). Вероника Кудерметова (Россия) – 986…

59 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) – 969…

76 (75). Анастасия Потапова (Россия) – 817…

84 (84). Вера Звонарёва (Россия) – 700…

93 (93). Анна Блинкова (Россия) – 664…

96 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) — 638…

97 (81). Мария Шарапова (Россия) – 636.