Осака возглавила рейтинг WTA, Шарапова потеряла 16 позиций

В обновлённом рейтинге WTA от 12 августа японская теннисистка Наоми Осака вернулась на первое место. Американка Серена Уильямс поднялась на восьмую строчку.
Лучшая из россиянок Дарья Касаткина идёт на 41-м месте. Мария Шарапова потеряла 16 позиций и находится на 97-й строчке.
Рейтинг WTA. 12 августа
1 (2). Наоми Осака (Япония) – 6417.
2 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6256.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6185.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5223.
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5120.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4780.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4577.
8 (10). Серена Уильямс (США) – 3995.
9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565.
10 (8). Слоан Стивенс (США) – 3189.
…
41 (40). Дарья Касаткина (Россия) – 1325…
43 (48). Екатерина Александрова (Россия) – 1243…
45 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1185…
57 (57). Вероника Кудерметова (Россия) – 986…
59 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) – 969…
76 (75). Анастасия Потапова (Россия) – 817…
84 (84). Вера Звонарёва (Россия) – 700…
93 (93). Анна Блинкова (Россия) – 664…
96 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) — 638…
97 (81). Мария Шарапова (Россия) – 636.
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