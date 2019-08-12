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Первая ракетка мира Джокович отметил прогресс Медведева

Первая ракетка мира Джокович отметил прогресс Медведева
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что в последнее время россиянин Даниил Медведев улучшает свою игру и действует более стабильно, чем раньше.

Ранее уроженец Москвы дошёл до финала «Мастерса» в Монреале (Канада), где в двух сетах проиграл второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 0:6.

«У него всегда были хорошая подача и бэкхенд. В последние годы он стабильно прогрессирует, улучшает игру, здорово двигается по корту. Медведев стал более сообразителен, он лучше справляется с давлением, даже в сложных условиях. Он много работает, и это положительно сказывается на его результатах», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

С 12 августа Медведев занимает восьмое место в рейтинге ATP.

Медведев поднялся на 8-ю строчку в рейтинге ATP
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