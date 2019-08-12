Надаль снялся с «Мастерса» в Цинциннати
Испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участие в «Мастерсе» в Цинциннати (США), который пройдёт с 12 по 18 августа. Об этом информирует пресс-служба ATP.
Надаля в основной сетке соревнований заменит представитель Казахстана Михаил Кукушкин.
Ранее вторая ракетка мира дошёл до финала «Мастерса» в Монреале (Канада), где обыграл россиянина Даниила Медведева.
На турнире в Цинциннати выступят трое россиян. Медведев в стартовой встрече сыграет с британцем Кайлом Эдмундом. Карен Хачанов во втором круге сразится с австралийцем Ником Кирьосом или итальянцем Лоренцо Сонего. Россиянин Андрей Рублёв в первом раунде встретится с представителем Грузии Николозом Басилашвили.
Действующим победителем «Мастерса» в Цинциннати является серб Новак Джокович.
Возвращение Четвёрки. Джокович, Федерер, Надаль и Маррей снова в сборе
В Цинциннати Маррей проведёт первый одиночный турнир с металлическим бедром. В женском турнире Шараповой и Кузнецовой дали «уайлд-кард».
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