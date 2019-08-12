Надаль снялся с «Мастерса» в Цинциннати

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участие в «Мастерсе» в Цинциннати (США), который пройдёт с 12 по 18 августа. Об этом информирует пресс-служба ATP.

Надаля в основной сетке соревнований заменит представитель Казахстана Михаил Кукушкин.

Ранее вторая ракетка мира дошёл до финала «Мастерса» в Монреале (Канада), где обыграл россиянина Даниила Медведева.

На турнире в Цинциннати выступят трое россиян. Медведев в стартовой встрече сыграет с британцем Кайлом Эдмундом. Карен Хачанов во втором круге сразится с австралийцем Ником Кирьосом или итальянцем Лоренцо Сонего. Россиянин Андрей Рублёв в первом раунде встретится с представителем Грузии Николозом Басилашвили.

Действующим победителем «Мастерса» в Цинциннати является серб Новак Джокович.