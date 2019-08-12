Канадская теннисистка Андрееску не выступит на турнире в Цинциннати

Представительница Канады Бьянка Андрееску объявила, что пропустит турнир в Цинциннати (США).
Ранее 19-летняя спортсменка победила на соревнованиях в Торонто (Канада). В финале ей противостояла американка Серена Уильямс, которая отказалась от борьбы в первом сете из-за травмы.
«Очень жаль, что вынуждена сняться с турнира, ведь я ни разу не играла здесь. Но сейчас я должна прислушаться к своему телу. Минувшая неделя оказалась сложной, нужно отдохнуть. Надеюсь выступить в Цинциннати в следующем году», — приводит слова Андрееску официальный сайт WTA.
На турнире в Цинциннати Андрееску заменит Моника Пуиг из Пуэрто Рико.
Напомним, в основной сетке соревнований сыграют пять россиянок — Вероника Кудерметова, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.
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