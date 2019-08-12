Надаль: без сомнений, я показал лучший теннис на этой неделе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль остался доволен своей игрой в финале «Мастерса» в Монреале (Канада). Вторая ракетка мира обыграл россиянина Даниила Медведева – 6:3, 6:0.

«Он действовал великолепно, выдержал несколько очень длинных розыгрышей. Для меня было важно удачно начать матч. В последние недели Медведев играл хорошо, а я выходил на хард только три раза.

Мы оба хорошо провели стартовый гейм. У него был брейк-пойнт, но я удержал подачу. После этого я показал лучшую игру на этой неделе, без сомнений.

Я многое делал хорошо: изменял направление, ритм розыгрышей. Хорошо работал слайс. Думаю, я показал достаточно умный теннис», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.

На текущий момент Надаль занимает второе место в рейтинге ATP, Медведев – восьмое.