Надаль: без сомнений, я показал лучший теннис на этой неделе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль остался доволен своей игрой в финале «Мастерса» в Монреале (Канада). Вторая ракетка мира обыграл россиянина Даниила Медведева – 6:3, 6:0.
«Он действовал великолепно, выдержал несколько очень длинных розыгрышей. Для меня было важно удачно начать матч. В последние недели Медведев играл хорошо, а я выходил на хард только три раза.
Мы оба хорошо провели стартовый гейм. У него был брейк-пойнт, но я удержал подачу. После этого я показал лучшую игру на этой неделе, без сомнений.
Я многое делал хорошо: изменял направление, ритм розыгрышей. Хорошо работал слайс. Думаю, я показал достаточно умный теннис», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.
На текущий момент Надаль занимает второе место в рейтинге ATP, Медведев – восьмое.
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