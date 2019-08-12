Бушар: получается, я бы могла выиграть Rogers Cup

Канадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала победу соотечественницы Бьянки Андрееску в турнире в Торонто (Канада).
«Получается, я могла бы выиграть Rogers Cup», — написала Бушар в «Твиттере».
В первом круге Rogers Cup Бушар играла с Андрееску и уступила в трёх сетах со счётом 6:4, 1:6, 4:6.
Напомним, финальный матч Андрееску с американкой Сереной Уильямс в Торонто продолжался всего 4 гейма (19 минут). Андрееску реализовала 1 брейк-пойнт из 3. Серена дважды подала навылет и допустила 2 двойные ошибки, после чего отказалась от продолжения борьбы. Американка завершила матч со слезами на глазах и словами «Я не могу двигаться». Официальная причина — травма верхней части спины. Когда стало понятно, что матч не будет продолжен, Андрееску тепло поддержала соперницу.
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