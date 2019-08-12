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Тарпищев: Медведев идёт по графику Федерера или Надаля

Тарпищев: Медведев идёт по графику Федерера или Надаля
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от финала «Мастерса» в Монреале (Канада), где россиянин Даниил Медведев в двух сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 0:6.

«Медведев радует своей игрой, он набрал ход, но при этом он не до конца сформировался как игрок. Это был его пятый финал в сезоне – тут Медведев идёт по графику Федерера или Надаля. Он продолжает улучшать свою игру, но, как я говорил, чтобы побеждать Надаля надо играть ближе к корту – сейчас Медведев играет далековато», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

В 2019 году Медведев сыграл в пяти финалах, выиграв только один – на турнире в Софии. Надаль принял участие в четырёх финалах и одержал три победы.

Медведев поднялся на 8-ю строчку в рейтинге ATP
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