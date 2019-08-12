Теннисистка Кузнецова выступит в основной сетке US Open 2019

Чемпионка US Open 2004, российская теннисистка Светлана Кузнецова выступит в основной сетке Открытого чемпионата США 2019 года, сообщается в «твиттере» WTA Insider. Это стало известно после отказа от участия в соревнованиях словачки Доминики Цибулковой, которая не успела восстановиться после травмы ноги.

Из-за проблем с получением американской визы Кузнецова не смогла выступить на турнире в Вашингтоне, где должна была защищать титул. Потеряв важные рейтинговые очки, Светлана опустилась во вторую сотню рейтинга WTA. После выхода в третий круг турнира в Торонто Кузнецова занимает 153-е место в мировой классификации.

34-летняя Кузнецова — бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open 2004 и «Ролан Гаррос»—2009), победительница 34 турниров WTA (из них 18 в одиночном разряде).