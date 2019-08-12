Гаске: очень рад снова видеть Маррея на корте и играть против него
Французский теннисист Ришар Гаске поделился ожиданиями от матча первого круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, в котором ему предстоит сыграть с британцем Энди Марреем, возвращающимся на корт в одиночном разряде после операции на бедре.
«Не знаю, как он себя физически чувствует. Готов ли он на 100% или нет. Я играл с ним много раз и рад снова видеть его на корте. Это важно для тенниса, он всем нравится. Маррей — настоящий чемпион. Очень рад снова видеть его на корте и играть против него.
Со своей стороны, постараюсь сделать всё возможное, чтобы хорошо сыграть, и посмотрим, что произойдёт. Я хорошо сыграл в Монреале, надеюсь продолжить. Чувствую себя здоровым, травм нет, так что всё хорошо», — приводит слова Гаске Tennis World USA.
Энди Маррей выступит в одиночном разряде на турнире в Цинциннати
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