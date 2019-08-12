Кудерметова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, обыграв Перу
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории Premier в Цинциннати. Кудерметова, начавшая соревнования с квалификации, в стартовом матче основной сетки нанесла поражение американке Бернарде Пере со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Кудерметова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала5 брейк-пойнтов из 10. Пера подала 4 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 2-1 в пользу россиянки.
За выход в третий круг соревнований Кудерметова сыграет с победительницей встречи между британкой Йоханной Контой (14) и шведкой Ребеккой Петерсон (Q).
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