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Кудерметова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, обыграв Перу

Кудерметова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, обыграв Перу
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории Premier в Цинциннати. Кудерметова, начавшая соревнования с квалификации, в стартовом матче основной сетки нанесла поражение американке Бернарде Пере со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Кудерметова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала5 брейк-пойнтов из 10. Пера подала 4 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 2-1 в пользу россиянки.

За выход в третий круг соревнований Кудерметова сыграет с победительницей встречи между британкой Йоханной Контой (14) и шведкой Ребеккой Петерсон (Q).

12 августа 2019 года, понедельник. 20:10 МСК
Цинциннати (ж). 1-й круг
Матч окончен
Бернарда Пера
66
США
Бернарда Пера
Б. Пера
0 : 2
Вероника Кудерметова
57
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 2 3
           
2 3  
6 6  
           
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