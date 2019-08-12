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Вернувшийся после травмы Маррей проиграл Гаске на «Мастерсе» в Цинциннати

Вернувшийся после травмы Маррей проиграл Гаске на «Мастерсе» в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей не сумел выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В матче первого круга Маррей, получивший «уайлд-кард» от организаторов, уступил французу Ришару Гаске со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Маррей 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Гаске подал 4 эйса, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 8-4 в пользу Маррея. Предыдущий раз соперники встречались в 2016 году.

За выход в третий круг турнира в Цинциннати Гаске сыграет с четвёртым сеяным – австрийцем Домиником Тимом.

Это был первый матч вернувшегося в АТР-тур после операции на бедре Маррея в одиночном разряде.

12 августа 2019 года, понедельник. 21:55 МСК
Цинциннати (м). 1-й круг
Матч окончен
Энди Маррей
324
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
0 : 2
Ришар Гаске
56
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
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