Вернувшийся после травмы Маррей проиграл Гаске на «Мастерсе» в Цинциннати

Британский теннисист Энди Маррей не сумел выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В матче первого круга Маррей, получивший «уайлд-кард» от организаторов, уступил французу Ришару Гаске со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Маррей 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Гаске подал 4 эйса, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 8-4 в пользу Маррея. Предыдущий раз соперники встречались в 2016 году.

За выход в третий круг турнира в Цинциннати Гаске сыграет с четвёртым сеяным – австрийцем Домиником Тимом.

Это был первый матч вернувшегося в АТР-тур после операции на бедре Маррея в одиночном разряде.