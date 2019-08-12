Вернувшийся после травмы Маррей проиграл Гаске на «Мастерсе» в Цинциннати

Британский теннисист Энди Маррей не сумел выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В матче первого круга Маррей, получивший «уайлд-кард» от организаторов, уступил французу Ришару Гаске со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Маррей 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Гаске подал 4 эйса, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.
Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 8-4 в пользу Маррея. Предыдущий раз соперники встречались в 2016 году.
За выход в третий круг турнира в Цинциннати Гаске сыграет с четвёртым сеяным – австрийцем Домиником Тимом.
Это был первый матч вернувшегося в АТР-тур после операции на бедре Маррея в одиночном разряде.
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