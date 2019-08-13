Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль дал совет молодым игрокам, мечтающим об успешной карьере

Надаль дал совет молодым игрокам, мечтающим об успешной карьере
Теннис / ATP 0

Победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, двукратный олимпийский чемпион, испанский теннисист Рафаэль Надаль дал несколько советов молодым игрокам, мечтающим об успешной карьере.

«Слова, конечно, важны, но самые важные вещи — это примеры, которые есть вокруг вас, люди, которые ежедневно вас окружают.

Думаю, что я всегда был рядом с хорошими людьми и отличными профессионалами, которые помогали мне во всех ситуациях. Думаю, что был достаточно скромным и умным, чтобы постоянно прислушиваться к людям, которые старше меня и лучше знают жизнь в целом и теннис в частности», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

После рекордной 35-й победы на турнире серии «Мастерс» в Монреале Надаль снялся с «Мастерса» в Цинциннати.

Надаль разгромил Медведева в финале. Но через подобное проходили все звёзды
Даниил Медведев взял в финале Монреаля всего 3 гейма. Несмотря на это, он сравнялся с Федерером по важному статистическому показателю.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент