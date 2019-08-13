Надаль дал совет молодым игрокам, мечтающим об успешной карьере

Победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, двукратный олимпийский чемпион, испанский теннисист Рафаэль Надаль дал несколько советов молодым игрокам, мечтающим об успешной карьере.

«Слова, конечно, важны, но самые важные вещи — это примеры, которые есть вокруг вас, люди, которые ежедневно вас окружают.

Думаю, что я всегда был рядом с хорошими людьми и отличными профессионалами, которые помогали мне во всех ситуациях. Думаю, что был достаточно скромным и умным, чтобы постоянно прислушиваться к людям, которые старше меня и лучше знают жизнь в целом и теннис в частности», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

После рекордной 35-й победы на турнире серии «Мастерс» в Монреале Надаль снялся с «Мастерса» в Цинциннати.