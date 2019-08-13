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Шарапова и Кузнецова вышли во второй круг турнира в Цинциннати

Шарапова и Кузнецова вышли во второй круг турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира категории Premier в Цинциннати. В стартовом матче основной сетки она нанесла поражение американке Элисон Риске со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Шарапова 5 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Риске подала 3 эйса, 9 раз ошиблась на подаче и три раза использовала возможность взять подачу соперницы.

За выход в третий круг соревнований Шарапова сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Вслед за Шараповой во второй круг соревнований в Цинциннати вышла Светлана Кузнецова. Россиянка одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой – 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4.

13 августа 2019 года, вторник. 02:00 МСК
Цинциннати (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мария Шарапова
97
Россия
Мария Шарапова
М. Шарапова
2 : 0
Элисон Риске
37
США
Элисон Риске
Э. Риске
1 2 3
           
6 7  
3 6  
           
13 августа 2019 года, вторник. 01:50 МСК
Цинциннати (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анастасия Севастова
11
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1 : 2
Светлана Кузнецова
153
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
1 2 3
           
6 7 4
7 6 6
           
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