Шарапова: чувствую себя немного лучше с точки зрения скорости и силы руки

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от матча первого круга турнира WTA категории Premier 5 в Цинциннати, в котором она за 1 час 56 минут обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:3, 7:6 (7:4), и рассказала, как проходит её восстановление после травмы.
«Риске хорошо выступала этим летом. Она очень опасна на корте, особенно в первых раундах. Я же до этого сыграла не так много встреч, как она. Перед матчем я волновалась, но я приняла этот вызов и нашла ключ к победе.
Я постоянно повторяю разные упражнения и сейчас чувствую себя немного лучше с точки зрения скорости и силы руки. Мне удалось проделать большую работу над плечом. Нужно поверить в него и, если нужно, повторять упражнения час, два или три», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.
За выход в третий круг соревнований Шарапова сыграет с австралийкой Эшли Барти.
В нынешнем сезоне Шарапова из-за травмы плеча пропустила почти пять месяцев. В начале июля россиянка не смогла доиграть матч первого круга Уимблдона против француженки Полин Пармантье из-за проблем с сухожилием предплечья, на минувшей неделе россиянка уступила эстонке Анетт Контавейт в своем стартовом матче на турнире в Торонто.
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