Кирьос: Хачанов долгое время будет одним из лучших теннисистов в мире

Австралийский теннисист Ник Кирьос перед матчем второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати с россиянином Кареном Хачановым решил похвалить своего соперника.
По мнению Кирьоса, Хачанов обладает всеми качествами, чтобы быть одним из лучших теннисистов планеты.
«Он потрясающий игрок и ещё очень молод. Мы вместе играли юниорами. До сих пор у него была потрясающая карьера, и он долгое время будет одним из лучших игроков в мире. Он играет суперагрессивно. У него невероятная первая подача и отличный удар справа. Он тоже большой парень, но хорошо двигается», — приводит слова австралийца официальный сайт ATP.
В первом раунде турнира в Цинциннати Кирьос в двух сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего – 7:5, 6:4. Во втором круге он встретится с Хачановым. Матч состоится завтра, 14 августа, начало — в 17:00 мск.
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