Самая молодая участница Уимблдона получила «уайлд-кард» на US Open

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, ставшая открытием Уимблдона-2019, получила «уайлд-кард» на Открытый чемпионат США по теннису, информирует пресс-служба соревнований.

Напомним, на Уимблдоне-2019 Гауфф сотворила сенсацию, пробившись в четвёртый круг соревнований. В 2018 году Кори выиграла юниорский «Ролан Гаррос».

Ранее организаторы US Open объявили о повышении призового фонда турнира. Общая сумма, которую поделят между собой участники соревнований, составит $ 57 млн. Победители турнира в одиночном разряде как у мужчин, так и у женщин заработают по $ 3,85 млн, что на $ 50 тыс. больше прошлогодней суммы. Теннисисты, которые завершат выступления по итогам первого круга, получат по $ 58 тыс.

US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября.