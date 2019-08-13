Кирьос согласился выступить на Кубке Лэйвера

Австралийский теннисист Ник Кирьос подтвердил участие в Кубке Лэйвера—2019 в составе сборной мира. Таким образом, вместе с ним сыграют: Кевин Андерсон, Джон Изнер, Милош Раонич и Денис Шаповалов. Ещё один участник станет известен позднее.

В команду Европы входят: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини.

С 2019 года Кубок Лэйвера впервые пройдёт как часть календаря ATP. Соревнования состоятся в третий раз. В этом сезоне матчи запланированы в период с 20 по 22 сентября в Женеве (Швейцария). Параллельно будут сыграны турниры в Метце (Франция) и Санкт-Петербурге (Россия).

Напомним, выставочный турнир «Кубок Лэйвера» основал швейцарский теннисист Роджер Федерер.