Медведев победил Эдмунда в первом круге «Мастерса» в Цинциннати

На старте «Мастерса» в Цинциннати (США) россиянин Даниил Медведев, посеянный под девятым номером, в двух сетах взял верх над представителем Великобритании Кайлом Эдмундом — 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

Во второй партии уроженец Москвы уступал — 3:5, но не позволил сопернику подать на сет, после чего выиграл четыре гейма подряд.

В активе первой ракетки России 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из семи. Эдмунд выполнил 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и сделал 2 брейка.

За выход в третий круг Медведев поспорит с французом Бенуа Пэром.

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.