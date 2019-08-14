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Медведев победил Эдмунда в первом круге «Мастерса» в Цинциннати

Медведев победил Эдмунда в первом круге «Мастерса» в Цинциннати
Теннис / ATP 0

На старте «Мастерса» в Цинциннати (США) россиянин Даниил Медведев, посеянный под девятым номером, в двух сетах взял верх над представителем Великобритании Кайлом Эдмундом — 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

Во второй партии уроженец Москвы уступал — 3:5, но не позволил сопернику подать на сет, после чего выиграл четыре гейма подряд.

В активе первой ракетки России 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из семи. Эдмунд выполнил 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и сделал 2 брейка.

За выход в третий круг Медведев поспорит с французом Бенуа Пэром.

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

13 августа 2019 года, вторник. 22:50 МСК
Цинциннати (м). 1-й круг
Матч окончен
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
Кайл Эдмунд
30
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
1 2 3
           
6 7  
2 5  
           
Тим снялся с «Мастерса» в Цинциннати
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