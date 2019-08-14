Дель Потро не сыграет на US Open

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро пропустит Открытый чемпионат США, который пройдёт с 26 августа по 8 сентября.

30-летний теннисист не успеет восстановиться к турниру после операции на правом колене. Дель Потро в основной сетке соревнований заменит американец Денис Кудла.

Напомним, в июне дель Потро получил травму, поскользнувшись в матче с канадцем Денисом Шаповаловым в первом круге турнира в Лондоне (Великобритания). Аргентинец сумел выиграть тот поединок, даже несмотря на боль, однако уже после встречи выяснилось, что продолжать выступления невозможно. Обследование выявило необходимость проведения операции на колене.

22 июня спортсмен был прооперирован. В Барселоне (Испания) врачи удалили сломанные фрагменты кости. Хирургическое вмешательство прошло успешно.