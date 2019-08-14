Касаткина обыграла Стрыцову и вышла во второй круг «Мастерса»

Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати обыграла соперницу из Чехии Барбору Стрыцову в двух сетах со счётом 6:4, 7:6 (11:9).
Касаткина реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов, набрала 46 очков на приёме и выиграла 13 геймов, из которых 3 подряд.
Напомним, что в этом турнире чемпионками успели стать три россиянки: Вера Звонарёва в 2006-м, Анна Чакветадзе в 2007-м и Надежда Петрова в 2008-м. Также российские теннисистки нередко пробивались в финальные игры турнира. Так, Динара Сафина в 2009-м уступила Елене Янкович, Мария Шарапова через год проиграла Ким Клейстерс, а в 2011-м она стала победительницей турнира, выиграв противостояние с Янкович. Но это был последний год, когда россиянки добирались до финала Цинциннати.
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