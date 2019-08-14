Медведев рассказал о физических трудностях на старте турнира в Цинциннати

Даниил Медведев, посеянный под девятым номером на «Мастерсе» в Цинциннати (США), в первом круге турнира обыграл представителя Великобритании Кайла Эдмунда — 6:2, 7:5. После встречи россиянин рассказал, что это был физически трудный для него поединок.
«Это было немного тяжело физически, но я всё ещё показываю великолепный теннис. Я мог бы выиграть немного легче, но Кайл усилил игру во втором сете. Эти первые раунды обычно помогают вам войти в турнир, так что, надеюсь, я смогу сыграть ещё лучше завтра», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
За выход в третий круг Медведев поспорит с французом Бенуа Пэром.
В обновлённом рейтинге ATP от 12 августа россиянин Даниил Медведев поднялся на восьмое место. Ранее он проиграл Рафаэлю Надалю в финале «Мастерса» в Монреале (Канада). Испанец снялся с турнира в Цинциннати.
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