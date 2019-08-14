Характер Вавринки, старт Джоковича и Федерера — в обзоре «Мастерса» в Цинциннати
Действующий чемпион турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) серб Новак Джокович обыграл во втором раунде американца Сэма Куэрри в двух сетах. Встреча проходила на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер» и завершилась со счётом 7:5, 6:1.
В третьем круге Джокович 15 августа встретится с испанцем Пабло Карреньо-Буста, который победил американца Джона Иснера – 6:4, 6:7 (1:7), 7:6 (8:6).
Швейцарец Роджер Федерер в своём стартовом матче обыграл аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро со счётом 6:3, 6:4. Его следующим соперником станет победитель встречи между Стэном Вавринкой и россиянином Андреем Рублёвым.
Вавринка заработал право играть с Рублёвым после того, как в напряжённом поединке одолел болгарина Григора Димитрова – 5:7, 6:4, 7:6 (7:4).
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