Сафина: хотелось бы, чтобы Хачанов повторил карьеру моего брата

Бывшая первая ракетка мира, серебряный призёр Олимпийских игр – 2008, российская теннисистка Динара Сафина высказала мнение о современном состоянии российского тенниса.
«Почему российские теннисистки сейчас не входят даже в топ-40? Видимо, сейчас такой период. Даже не знаю, как его назвать. Очень печальный период. Дарья Касаткина совсем недавно стояла выше. Сейчас, видимо, потеряла форму. Надеюсь, что и она, и Настя Павлюченкова вернут былые кондиции и подтянуться ближе к топ-20 или, при удачном стечении обстоятельств, к топ-10, но их уровень гораздо выше, чем они стоят сейчас.
Мужчины? Ой, Карена Хачанова я просто обожаю. И Андрея Рублёва люблю. Очень за них болею, переживаю, всегда их успехам радуюсь и поздравляю их. С Даниилом Медведевым, к сожалению, не так хорошо знакома. Хачанова называют «вторым Маратом Сафиным»? Мне приятно, что Карена так называют. И мне бы очень хотелось, чтобы он повторил карьеру моего брата и стал бы двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» или, может быть, даже лучше его», — приводит слова Сафиной «Команда России».
- 14 августа 2019
-
18:49
-
17:44
-
12:55
-
12:34
-
11:57
-
11:29
-
10:17
-
09:33
-
04:05
-
03:21
-
03:17
-
00:52
-
00:35
- 13 августа 2019
-
23:44
-
22:53
-
21:09
-
20:47
-
19:32
-
19:17
-
17:38
-
15:13
-
12:13
-
11:39
-
10:56
-
09:46
-
09:30
-
09:11
-
04:41
-
00:49
-
00:16
- 12 августа 2019
-
23:45
-
22:46
-
21:48
-
20:05
-
19:50