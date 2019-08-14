Сафина: хотелось бы, чтобы Хачанов повторил карьеру моего брата

Бывшая первая ракетка мира, серебряный призёр Олимпийских игр – 2008, российская теннисистка Динара Сафина высказала мнение о современном состоянии российского тенниса.

«Почему российские теннисистки сейчас не входят даже в топ-40? Видимо, сейчас такой период. Даже не знаю, как его назвать. Очень печальный период. Дарья Касаткина совсем недавно стояла выше. Сейчас, видимо, потеряла форму. Надеюсь, что и она, и Настя Павлюченкова вернут былые кондиции и подтянуться ближе к топ-20 или, при удачном стечении обстоятельств, к топ-10, но их уровень гораздо выше, чем они стоят сейчас.

Мужчины? Ой, Карена Хачанова я просто обожаю. И Андрея Рублёва люблю. Очень за них болею, переживаю, всегда их успехам радуюсь и поздравляю их. С Даниилом Медведевым, к сожалению, не так хорошо знакома. Хачанова называют «вторым Маратом Сафиным»? Мне приятно, что Карена так называют. И мне бы очень хотелось, чтобы он повторил карьеру моего брата и стал бы двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» или, может быть, даже лучше его», — приводит слова Сафиной «Команда России».