Джокович призвал не оказывать слишком сильного давления на молодых теннисистов

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович призвал не оказывать на молодых спортсменов сильного давления завышенными ожиданиями.

«На мой взгляд, на молодых теннисистов оказывается слишком сильное давление. Они чемпионами «Большого шлема» должны стать и в топ-10 попасть – все знают, что они должны сделать.

Но статистика показывает, что только 0,5 или 0,6% игроков во всем мире, которые играют в теннис, преуспели в профессиональном Туре и попадании в топ-100 мира. А что насчёт 99,5% остальных ребят? Кто-то скажет, что это жизнь и нужно смириться. Но, мне кажется, общество должно быть мягче по отношению к молодым спортсменам. Стоит настраивать их иначе: если тебе не удастся достичь вершин в спорте, ты всё равно можешь добиться успеха в жизни», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.