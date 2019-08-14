Александрова не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати, проиграв Халеп
Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований Александрова в упорной борьбе уступила четвёртой сеяной, румынке Симоне Халеп, со счётом 6:3, 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Александрова 12 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. Халеп подала 3 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Халеп сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дарьей Касаткиной и американкой Мэдисон Кис (16).
Также в третий круг вышла украинка Элина Свитолина (7), которая обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:4, 6:1.
14 августа 2019 года, среда. 18:00 МСК
Цинциннати (ж). 2-й круг
Матч окончен
43
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1 : 2
4
Симона Халеп
С. Халеп
|1
|2
|3
|
|6
|5
|4
|
|3
|7
|6
- 14 августа 2019
-
20:47
-
20:28
-
20:15
-
18:49
-
17:44
-
12:55
-
12:34
-
11:57
-
11:29
-
10:17
-
09:33
-
04:05
-
03:21
-
03:17
-
00:52
-
00:35
- 13 августа 2019
-
23:44
-
22:53
-
21:09
-
20:47
-
19:32
-
19:17
-
17:38
-
15:13
-
12:13
-
11:39
-
10:56
-
09:46
-
09:30
-
09:11
-
04:41
-
00:49
-
00:16
- 12 августа 2019
-
23:45
-
22:46
Партнерский контент