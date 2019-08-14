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Александрова не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати, проиграв Халеп

Александрова не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати, проиграв Халеп
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований Александрова в упорной борьбе уступила четвёртой сеяной, румынке Симоне Халеп, со счётом 6:3, 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Александрова 12 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. Халеп подала 3 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Халеп сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дарьей Касаткиной и американкой Мэдисон Кис (16).

Также в третий круг вышла украинка Элина Свитолина (7), которая обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:4, 6:1.

14 августа 2019 года, среда. 18:00 МСК
Цинциннати (ж). 2-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
43
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1 : 2
Симона Халеп
4
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
6 5 4
3 7 6
           
14 августа 2019 года, среда. 18:00 МСК
Цинциннати (ж). 2-й круг
Матч окончен
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 0
Элисе Мертенс
23
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
1 2 3
           
6 6  
4 1  
           
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