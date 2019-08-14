Александрова не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати, проиграв Халеп

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований Александрова в упорной борьбе уступила четвёртой сеяной, румынке Симоне Халеп, со счётом 6:3, 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Александрова 12 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. Халеп подала 3 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Халеп сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дарьей Касаткиной и американкой Мэдисон Кис (16).

Также в третий круг вышла украинка Элина Свитолина (7), которая обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:4, 6:1.