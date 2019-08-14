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Кудерметова уступила Петерсон на турнире в Цинциннати

Кудерметова уступила Петерсон на турнире в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати. В матче второго раунда Кудерметова, начавшая соревнования с квалификации, потерпела поражение от шведки Ребекки Петерсон со счётом 6:2, 5:7, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Кудерметова 10 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. Петерсон подала 5 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка. Петерсон вышла вперёд в личном противостоянии с Кудерметовой в официальных матчах – 2-1.

За выход в четвертьфинал Петерсон сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Плишковой (3) и китаянкой Ван Яфань.

Также в третий круг вышла белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая нанесла поражение китаянке Чжэн Сайсай – 6:4, 6:3. Следующей соперницей Соболенко станет гречанка Мария Саккари.

14 августа 2019 года, среда. 18:00 МСК
Цинциннати (ж). 2-й круг
Матч окончен
Вероника Кудерметова
57
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 : 2
Ребекка Петерсон
74
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
1 2 3
           
6 5 2
2 7 6
           
14 августа 2019 года, среда. 18:00 МСК
Цинциннати (ж). 2-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
9
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2 : 0
Чжэн Сайсай
39
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
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