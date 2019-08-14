Шарапова завершила борьбу на турнире в Цинциннати, проиграв Барти

Российская теннисистка Мария Шарапова не сумела выйти в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати. В матче второго раунда Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, уступила первой сеяной Эшли Барти из Австралии со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Шарапова 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 7. Барти подала 6 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

Барти вышла вперёд в личном противостоянии с Шараповой в официальных матчах – 2-1.

За выход в четвертьфинал Барти сыграет с победительницей матча между эстонкой Анетт Контавейт и полькой Игой Свёнтек (Q).

В других матчах второго круга белоруска Виктория Азаренко уступила хорватке Донне Векич – 2:6, 5:7, а чешка Каролина Плишкова (3) выиграла у китаянки Ван Яфань – 6:1, 6:3.