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Шарапова завершила борьбу на турнире в Цинциннати, проиграв Барти

Шарапова завершила борьбу на турнире в Цинциннати, проиграв Барти
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Мария Шарапова не сумела выйти в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати. В матче второго раунда Шарапова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, уступила первой сеяной Эшли Барти из Австралии со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Шарапова 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 7. Барти подала 6 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

Барти вышла вперёд в личном противостоянии с Шараповой в официальных матчах – 2-1.

За выход в четвертьфинал Барти сыграет с победительницей матча между эстонкой Анетт Контавейт и полькой Игой Свёнтек (Q).

В других матчах второго круга белоруска Виктория Азаренко уступила хорватке Донне Векич – 2:6, 5:7, а чешка Каролина Плишкова (3) выиграла у китаянки Ван Яфань – 6:1, 6:3.

14 августа 2019 года, среда. 20:35 МСК
Цинциннати (ж). 2-й круг
Матч окончен
Эшли Барти
2
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
2 : 0
Мария Шарапова
97
Россия
Мария Шарапова
М. Шарапова
1 2 3
           
6 6  
4 1  
           
14 августа 2019 года, среда. 19:45 МСК
Цинциннати (ж). 2-й круг
Матч окончен
Донна Векич
26
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
2 : 0
Виктория Азаренко
40
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
6 7  
2 5  
           
14 августа 2019 года, среда. 20:00 МСК
Цинциннати (ж). 2-й круг
Матч окончен
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
2 : 0
Ван Яфань
52
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
1 2 3
           
6 6  
1 3  
           
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