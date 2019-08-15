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Касаткина проиграла Кис, не сумев выйти в третий круг турнира в Цинциннати

Касаткина проиграла Кис, не сумев выйти в третий круг турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований Касаткина потерпела поражение от 16-й сеяной, американки Мэдисон Кис со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. Кис подала 4 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

Счёт в личном противостоянии соперниц стал 5-0 в пользу американки.

За выход в четвертьфинал Кис сыграет с четвёртой ракеткой турнира – румынкой Симоной Халеп. В 2018 году в финале турнира в Цинциннати Халеп уступила голландке Кики Бертенс со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 2:6.

14 августа 2019 года, среда. 23:20 МСК
Цинциннати (ж). 2-й круг
Матч окончен
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
2 : 0
Дарья Касаткина
41
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1 2 3
           
6 6  
4 1  
           
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