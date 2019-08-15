Кирьос во время матча с Хачановым сломал две ракетки и плюнул в сторону судьи

Ник Кирьос во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати уступил россиянину Карену Хачанову. В ходе встречи австралийский теннисист устроил перепалку с судьёй Фергюсом Мерфи, за что получил официальное предупреждение. Причиной конфликта стало то, что судья якобы слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу.

Кроме того, в перерыве между вторым и третьим сетами Кирьос ушёл в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки, за что был оштрафован на одно очко. По окончании матча Ник выругался в адрес Мерфи и плюнул в его сторону.

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За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати Хачанов сыграет с французом Люка Пуем, который в двух сетах обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова — 6:4, 6:4.