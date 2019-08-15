Барти: Шарапова невероятный чемпион, она заставляет вас зарабатывать каждое очко

Австралийская теннисистка Эшли Барти после победы над россиянкой Марией Шараповой во втором круге турнира категории Premier в Цинциннати назвала свою соперницу невероятным чемпионом и выразила удовлетворения от своей игры.

«Сложно сражаться с таким игроком, как Мария. Она невероятный чемпион и знает, как сражаться, и она заставляет вас зарабатывать каждое очко.

Я очень довольна тем, как мне удалось провести этот матч и выиграть некоторые важные розыгрыши», — приводит слова Барти Reuters.

Барти вышла вперёд в личном противостоянии с Шараповой в официальных матчах – 2-1.

За выход в четвертьфинал австралийская теннисистка сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, которая обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек (Q) — 6:4, 7:6 (7:2).