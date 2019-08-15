Зверев установил личный антирекорд во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Александр Зверев во втором круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) уступил сербу Миомиру Кецмановичу со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 4:6. В ходе встречи немецкий теннисист показал худший результат в своей карьере на подаче, допустив 20 двойных ошибок.

«Этот результат очень важен, потому что благодаря ему я вошел в топ-50 рейтинга ATP. Я много работал и тренировался. Сегодня мне нечего было терять, ведь Зверев являлся фаворитом. Помогло, что он подавал не так, как обычно. Я старался сохранять спокойствие и использовать свои шансы. К счастью, у меня получилось», – приводит слова 19-летнего Кецмановича сайт ATP.

Зверев пятый год подряд проигрывает первый матч в основной сетке «Мастерса» в Цинциннати. Кецманович же стал четвертым игроком, пробившимся из квалификации, который вышел в третий раунд турнира. Ранее это сделали Пабло Карреньо-Буста, Йосихито Нисиока и Андрей Рублёв.