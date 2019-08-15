Медведев разгромил Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США) россиянин Даниил Медведев, посеянный под девятым номером, легко обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.
Первая ракетка России выполнил 9 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из девяти. В активе Штруффа 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и ни одного сделанного брейка. В личных встречах уроженец Москвы повёл — 3-0.
За выход в полуфинал Медведев поборется либо со швейцарцем Роджером Федерером (3), либо с соотечественником, Андреем Рублёвым, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию.
«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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