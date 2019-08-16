Видео: эмоции Рублёва после феноменальной победы над Федерером

Россиянин Андрей Рублёв не сдерживал радостных эмоций после сенсационной победы над Роджером Федерером со счётом 6:3, 6:4 в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США).

Напомним, уроженец Москвы пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

Рублёв и Федерер ранее не встречались. За выход в полуфинал Андрей поборется с соотечественником Даниилом Медведевым, который в третьем круге нанёс разгромное поражение немцу Ян-Леннарду Штруффу – 6:2, 6:1.

«Мастерс» в Цинциннати с призовым фондом $ 6 735 690 завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале уроженец Белграда обыграл Федерера.

Видео доступно на странице ATP Tennis TV в «Твиттере».