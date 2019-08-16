Федерер: Рублёв не дал мне ни единого шанса

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что его впечатлила игра россиянина Андрея Рублёва в матче третьего круга турнира в Цинциннати (США). Третья ракетка мира проиграл встречу со счётом 3:6, 4:6.

«Он победил абсолютно заслуженно. Защита, атака, хорошая подача — Рублёв не дал мне ни единого шанса. Он был везде. Стоит признать, что Андрей провёл отличный матч. Я впечатлён», — цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Ранее теннисисты не встречались.

За выход в полуфинал Рублёв поборется с соотечественником, Даниилом Медведевым, который в третьем круге разгромил немца Ян-Леннарда Штруффа – 6:2, 6:1.

«Мастерс» в Цинциннати завершится 18 августа. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.